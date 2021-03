Wel of geen een zomerregeling voor Nieuw-Noord: "Zo wordt hier chaos"

ZANDVOORT - Om de parkeerproblemen op te lossen krijgen bewoners van alle wijken een parkeervergunning. Met deze zogenaamde zomerregeling, kan iedere autobezitter tijdens de zomermaanden gratis parkeren daar waar dagjesmensen moeten betalen. Toch is er één wijk die buiten de boot valt en dat vinden de buurtbewoners maar vreemd. Zij maken zich zorgen.

Aan de rand van de badplaats prijkt de wijk Nieuw-Noord. Als de parkeervergunningsplannen doorgaan hoeven de bewoners van deze wijk straks geen vergunning te hebben. Dat klinkt misschien fijn, maar dat is het niet. Als Nieuw-Noord komende zomer de enige wijk van het stranddorp is waar iedereen gratis mag parkeren dan wordt het er een drukte vanjewelste. Buurtbewoners van omliggende wijken zullen daar juist hun auto parkeren. Om nog maar te zwijgen van de toeristen, dagjesmensen en hotelbezoekers. Het kan dan wel eens overvol worden in de wijk en daar zitten buurtbewoners niet op te wachten. Het maakt ze boos, vooral op verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij.

210319_PARKEREN_WIJNAND_INLINE - NH Nieuws

Vergunning: niet nodig De zomerregeling geldt voor de maanden juni tot en met september en is alleen komende zomer van kracht. In 2023 moet er een compleet nieuw parkeerbeleid komen in de badplaats. En al is het voor één zomer, omwonenden zien echt niet zitten dat iedereen naar hun buurt komt om vrij te parkeren: Wijnand: "Dat wordt, helemaal op zomerse dagen, chaos." De zomerregeling is volgens de wethouder niet nodig "omdat", zo laat zij in een raadsinformatiebrief weten "uit een parkeertelling van 2019 blijkt dat de parkeerdruk in de wijk, ook op een drukke dag, maximaal 70 procent is. Alleen op een zomerse dagen zou de parkeerdrukte kunnen oplopen tot 105 procent." Tevens acht de gemeente het niet aannemelijk dat alle bezoekers naar Nieuw-Noord verplaatsen.

Parkeerproblemen Nieuw-Noord - NH Nieuws

Gemeente heeft ook een back-up Als back-up heeft de gemeente een terrein op de hoek van de Linnaeusstraat met de Kamerlingh Onnesstraat. Daar zou eventueel nog ruimte zijn om te parkeren. Wijnand haalt zijn schouders op: "Dan moet je daar aan de eigenaar van het terrein gaan vragen of je er auto's mag parkeren." Hij kijkt even rond. "De wethouder heeft het er trouwens ook over om containers hier weg te halen. Het zou kunnen, maar dat is behoorlijk 'als dit' en 'als dat'. En stel dat de eigenaar van het terrein niet akkoord gaat. Tja, dan heb je nog niets."

Vrije plekken Op het moment dat wij opnames maakten waren er behoorlijk wat vrije plekken. "Dat klopt", zegt Cor. "Nu is het niet zo druk, mensen zijn naar hun werk en komen vanavond pas thuis. Als je hier over een paar hun bent, zul je zien dat het al veel drukker is. En er komt natuurlijk bij dat mensen uit andere buurten hier ook gaan parkeren als het gratis blijft, om nog maar te zwijgen van de zomermaanden. Je ziet de bui al hangen, ja, dit is een groot probleem." Of deze kwestie wordt opgelost zal aankomende dinsdag besloten worden. Dan besluit de raad of Nieuw-Noord ook wordt meegenomen in de zomerregeling.