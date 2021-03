GP Zandvoort en betaald voetbal vallen buiten nieuw garantiefonds

ZANDVOORT - Het betaald voetbal en de GP van Zandvoort komen niet in aanmerking voor financiële steun uit de garantieregeling van de overheid. Vrijdag werd bekend dat organisaties 80 procent van de gemaakte kosten terugkrijgen als gift. Daarvoor is 385 miljoen euro gereserveerd.

Om in aanmerking te komen moet het evenement al minimaal twee keer hebben plaatsgevonden in Nederland. De regeling geldt voor evenementen tot 31 december. Evenementen die vorig jaar of dit jaar in gang werden gezet, vallen onder de regeling als deze verplaatst worden naar een datum na 1 juli. Daarnaast moet een annuleringsverzekering zijn afgesloten voor de laatste twee edities.

"Die regeling is vooral voor evenementen die 100 procent afhankelijk zijn van publiek, zoals festivals", zegt een woordvoerder van de KNVB. "Wij hopen al veel eerder met beperkt publiek in de stadions te mogen spelen vanwege alle mogelijkheden die we hebben."