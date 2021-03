Benefietveiling kleedkamercollages levert 1.226,50 euro op voor Zaanstormend

ZAANSTAD - De bekende artiesten gingen voor het goede doel als zoete broodjes over de toonbank, iets waar stadsprogrammeur Sander Buckers 'hartstikke blij' mee is. "Uiteindelijk zijn er zes werken niet verkocht. De rest is op geboden, van 7,50 euro tot 250 euro." De veiling is nu afgelopen, maar smaakt naar meer.

Sander: "Het bedrag vind ik prachtig. Ik had eigenlijk geen verwachting van wat zoiets zou moeten opbrengen." Het meest populaire werk was de Golden Earring. De fotocollage werd in 2001 gemaakt door fotografe Annemarieke Koelewijn. Ook Bert Visscher, Jochem Meijer en Boudewijn de Groot waren volgens het Zaantheater erg gewild.

In Alkmaar aan de muur

Sander vindt het leuk dat iemand uit Alkmaar een blij bericht stuurde: "Hij gaat Hans Teeuwen en Jochem Meijer aan de muur in zijn kamer hangen." Het geld wat is opgehaald met de benefietveiling gaat naar de talentontwikkeling voor de jongeren van Zaanstormend. Dit is een samenwerking met FluXus.



Om de veiling overzichtelijk te houden, zijn niet alle werken te koop aangeboden. "Volgend jaar zeker weer, want we hebben nog heel wat werken staan", besluit Sander.



Eerder maakte NH Nieuws een reportage over de veiling.