Laatste penseelstreken voor restauratie gevelsteen Sint Maarten: "Grote wens komt uit"

GROOTEBROEK - Restaurateur Wil Abels heeft vanmiddag de laatste hand gelegd aan de restauratie van de gevelsteen van Sint Maarten bij de historsche stolpboerderij aan de Zesstedenweg. Vermoedelijk is de gevelsteen 17e-eeuws, maar de échte oorsprong blijft gissen. Voor oud-bewoner Dirk Brugman - initiator van de restauratie - gaat er een grote wens in vervulling. "Ik wilde heel graag dat hij weer in volle glorie hier aan de gevel zou schitteren."

Het is dag drie - verspreid over weken - dat restaurateur Abels de steen onder handen neemt. Want er kan alleen gewerkt worden, als het droog weer is. "Ik maak gebruik van speciale lijnolieverf, dan mag het niet vochtig zijn." Vooral in de voorbereiding, gaat tijd zitten. Abels: "Vaak is de verf namelijk nog harder geworden dan het gesteente zelf. Het duurt dan lang voordat je de verflagen eraf hebt. Er was al veelvuldig overheen geschilderd, maar ik denk dat dit de eerste keer is dat de steen gerestaureerd is." Wil abels heeft al honderden gevelstenen in een nieuw jasje gehesen. "Wat aan deze steen opvalt, is dat Sint Maarten erop is afgebeeld. Daar zijn er maar enkele van", legt hij uit.

De restauratie was een grote wens van oud bewoner Dirk Brugmans. Hoewel hij nu al jaren in Overijssel woont, heeft hij een speciale band met de stolpboerderij. Geboren en getogen in de Wieringermeer, emigreert hij als kind naar Canada met zijn ouders. In 1953 keren zij terug naar Nederland. Brugman: "Ik heb als kind hier 3,5 jaar bij mijn grootouders ingewoond en daarna nog vaak op visite geweest. Die steen sprak voor mij echt tot de verbeelding en was nu hard toe aan een restauratie." De familiegeschiedenis komt ter sprake als Brugman contact heeft met de historische vereniging Oud Stede Broec. "Toen liet ik vallen dat ik het zo jammer vond dat de gevelsteen er zo belazerd bij stond. We hebben er in november werk van gemaakt. Ik ben geld in gaan zamelen bij mijn familie en ook de gemeente heeft meegeholpen." Herkomst Door wie de gevelsteen gemaakt is en waar die oorspronkelijk vandaan komt, is onbekend. Brugman: "Hij is veel ouders als de boerderij. Vermoedelijk komt hij uit de paardenstal vandaan die hier achter de boerderij stond. Maar we kunnen het niet met zekerheid zeggen wat de verdere geschiedenis is." De stolpboerderij is een Rijksmonument met een rijke geschiedenis. "Dit is een boerderij geweest met enige status. In het bovenlicht van de deur, zit het wapen van Grootebroek. Er heeft hier drie generaties familie Prins gewoond, de eerste twee generaties waren burgemeesters van Grootebroek."

In de laatste uren werk, brengt restaurateur Wil Abels nog wat diepte aan in de cape van Sint Maarten. In volle kleur hangt de gevelsteen weer aan de muur. Abels: "Hij glimt nu heel erg, maar hij wordt binnen een jaar weer dof. En dat is ook mooi voor zo'n oude steen, die hoeft niet te glimmen".