Beschermde Wieg blij met vondelingenkamer: "Ieder kind verdient een veilige start"

DEN HELDER - Bij het Noordwest Ziekenhuis is de eerste vondelingenkamer voor Noord-Holland geopend. Rechts van de hoofdingang is een speciale kamer ingericht waar een pasgeboren baby veilig achtergelaten kan worden. Initiatiefnemer Suzan Ernst van het ziekenhuis is trots dat het eindelijk gelukt is. "Ik hoop niet dat deze wieg nodig is, maar liever wel als dit het beste alternatief is."

De vondst van een dode baby, drieënhalf jaar geleden, in een plantenbak in Rotterdam was voor ziekenhuismedewerker Suzan Ernst de druppel. "Het raakte me en ik voelde me verantwoordelijk er iets mee te doen. Er moest iets komen zodat ouders niet meer uit wanhoop hun kindje op straat zouden achterlaten."

Veilige start

De vondelingenkamer is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met de gemeente Den Helder en Stichting Beschermde Wieg. Kitty Nusteling van Beschermde Wieg is blij met het initiatief. "Ieder kind verdient een veilige start en wij hopen zo ook dat er geen kinderen worden gevonden op onveilige plekken of op straat. Dat zijn er de laatste jaren gelukkig al veel minder, juist omdat vrouwen ons steeds beter weten te vinden."

Suzan Ernst is ook een stuk geruster met de opening van de vondelingenkamer: "Ik zou heel graag willen dat een kindje terecht komt in een warm wiegje en niet in een ondergrondse container. Ik hoop zeker dat dit een begin is voor Noord-Holland en dat er nog vele zullen volgen."