Wijk aan Zee maakt zich onverstoorbaar op voor nieuw strandseizoen

Ollie Kleine is al twaalf jaar bedrijfsleider bij een groot strandpaviljoen in de badplaats. De deuren zijn voorlopig alleen geopend voor afhaalmaaltijden. Ondanks alle tegenslagen gaat hij moedig voorwaarts. "Je blijft positief, want wat moet je anders? Maar we willen natuurlijk ontzettend graag duidelijkheid hebben hoe en in welke vorm we de zomer door kunnen", aldus Kleine.

Voor Ollie Kleine, zijn collega-paviljoenhouders en de recreanten is er dus nog veel onduidelijk wat het nieuwe strandseizoen kan gaan brengen. Zo is de avondklok nog altijd van kracht en mag er tot 30 maart maximaal één persoon per dag op bezoek komen.

Handhaving

Handhavers van de gemeente Beverwijk houden volgens woordvoerder Nicolien de Wildt toezicht op de maatregelen die van kracht zijn. "En ook de collega’s van leefomgeving controleren of de opbouw van de huisjes correct verloopt, en of de maatregelen in acht worden genomen. Tot nu toe gaat dit goed. En hebben we geen zorgen."

"Het strandseizoen moet nog beginnen. We wachten daarom de ontwikkelingen vanuit de Rijksoverheid en de regio nog af", aldus De Wildt.