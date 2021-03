Online schuilplaats voor tientallen criminelen opgespoord en gesloten

Er zouden grote hoeveelheden verboden middelen aan het pand werden geleverd, gebruikt voor de productie van cocaïne.



Ook stonden er 800 voertuigen op het adres geregistreerd, die konden worden gelinkt aan diverse boetes met een totaalwaarde van 300.000 euro.

Via het adres werden diverse bedrijven opgericht, die na aankoop van goederen ook weer snel werden opgeheven."Vele vormen van criminaliteit zijn geconstateerd, zoals het witwassen van geld, financiering van terrorisme, belastingontduiking, illegale onderhuur, de productie en het handelen in drugs."

Online oplichterij

Een van de bedrijven die zich onder meer in het pand bevond, was Trade Mark Office B.V. Begin vorig jaar werd de 'locatie' in Heerhugowaard failliet verklaard.

In 2018 kwam aan het licht dat tientallen ondernemers door het bedrijf, met ook mogelijke vestigingen in Amsterdam en Groningen waren opgelicht.

De ondernemers zouden telefonisch door het bedrijf zijn benaderd met een niet bestaand probleem, namelijk dat hun domeinnaam niet goed was geregistreerd. Vervolgens moesten zij onder hoge druk snel beslissen met het bedrijf in zee te gaan.

'Weet met wie je zaken doet'

De eerste signalen werden gemeld door lokale ondernemers. "Soms zien we dingen waarvan we weten of voelen dat er 'iets' niet klopt. Signalen die kunnen duiden op illegale praktijken. Meld dat dan via Misdaad Anoniem", zegt Blase. "Onze boodschap aan ondernemers en inwoners is dat je goed moet weten met wie je zaken doet."

Met de sluiting van het kantoorgedeelte kunnen ook integere bedrijven op dat adres gedupeerd zijn. "De Kamer van Koophandel zal mogelijk overgaan tot het uitschrijven van malafide bedrijven en het aanschrijven van bonafide bedrijven", aldus de gemeente.