Remy en zijn vrienden: tussen de ballen op zoek naar voedsel

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer heeft dierverzorger Dille een verrassing in petto voor de vogels in de arena.

Kuifcaracara inspecteert de ballenbak - NH

Dierverzorger Dille komt het opslaghok uitlopen met een zak vol vuurrode ballen. Die zijn bedoeld voor de kuifcaracara's. De ballen gaan in een bak en tussen de ballen worden lekkere meelwormpjes gestrooid. De kuifcaracara's weten daar wel raad mee volgens Dill: "Ze zijn erg speels en houden van spelletjes. Ze zijn altijd actief, zelfs als ze net hebben gegeten." Ballenbak Op het park zijn twee caracara's. Het zijn allebei mannetjes en eentje is er duidelijk de baas. Zodra hij ziet wat er behalve de ballen nog meer in de bak zit, jaagt hij de ander weg.

"We gooien er niet elke keer dezelfde verrijking in, maar elke keer wat anders. Dan blijft het spannend en interessant. Zo leren ze nieuwe dingen." Het is voor de vogels zo moeilijker om aan het voer te komen. Ook in de natuur krijgen ze hun eten niet op een presenteerblaadje. Dit keer gaat het de vogels alleen om het eten, maar een andere keer gebruiken ze de ballen ook om eens lekker mee te spelen. Tekst gaat verder onder de foto.

Hoornraven gebruiken hun snavel voor alles - NH

Als de caracara's zijn uitgekeken op de ballenbak, zijn de hoornraven aan de beurt. Waar de kuifcaracara's direct op hun doel afgingen, komen de Zuidelijke hoornraven Koos en Daan met een grote omtrekkende beweging aangesjokt. Hoornraven Ze benaderen de bak met grote voorzichtigheid. En er is nog een belangrijk verschil: beide vogels gebruiken een andere techniek om de meelwormen te vinden. "De kuifcaracara's zochten echt met hun poten", legt Dille uit. "Die hebben dan ook klauwen, het zijn roofvogels. De hoornraven hebben een grote snavel. Die snavel is superhandig, met name voor het onderzoeken van dingen." In de natuur zijn deze Afrikaanse vogels doorlopend op zoek naar eten, en dan komt zo'n snavel goed van pas. Dille: "Maar ze dingen ook dieren dood maken met die snavel. Ze eten bijvoorbeeld slangen. Met hun snavel kunnen ze zo'n slang goed pakken en heel hard schudden. Zelfs het schild van een schilpad kunnen ze ermee stukmaken." Kijk hier voor afleveringen van Remy en zijn vrienden.