Hilversummer moet 900 euro betalen voor het beledigen van Gilly Emanuels

De man riep in augustus 2017 heftige en racistische woorden naar de voormalige eigenaresse van ijssalon 't Peronnetje in Hilversum. Hij schold haar uit voor 'kankernegerin', 'kankerzwarte', 'kankeraap', 'ga lekker je boom in man'. "De woorden zijn bijzonder kwetsbaar en hebben de vrouw diep geraakt", aldus persrechter Els de Stigter.

De rechtbank vindt het op deze manier uitschelden van Emanuels een gebrek aan respect. Daar komt bij dat de man de ruzie gefilmd heeft en het filmpje is door iemand online gezet. Dit leidde destijds tot veel onrust op social media.

Consequenties

Hiervan ervaart Emanuels nog elke dag de consequenties van. "Ik sta met mijn naam en toenaam op het internet, niet omdat ik daar zelf voor gekozen heb, maar omdat deze mannen dat besloten hebben", vertelde ze vanochtend bij NH Radio. "Ik ben alles kwijtgeraakt. Ik heb noodgedwongen moeten verhuizen. Het heeft mij emotioneel en financieel van alles gekost."

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie een geldboete van 500 euro vanwege belediging. De rechtbank gaat hier dus gedeeltelijk in mee. De man moet de boete betalen, maar daarnaast ook een schadevergoeding van 400 euro aan Gilly Emanuels.