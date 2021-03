Maarten Stekelenburg keert definitief terug in selectie Nederlands elftal

ZEIST - Ajax-doelman Maarten Stekelenburg is door bondscoach Frank de Boer opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. De geboren Haarlemmer speelde zijn laatste interland ruim vier jaar geleden op 13 november 2016. Oranje speelt volgende week drie WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar.

Naast Stekelenburg wordt Ajax vertegenwoordigd door Daley Blind, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen. Ook AZ'ers Calvin Stengs en Owen Wijndal zijn opgeroepen.

Noord-Hollanders Quincy Promes, Marco Bizot en Joël Drommel zaten in de voorselectie, maar behoren tot de afvallers. De Boer heeft Promes op basis van sportieve gronden gepasseerd. "Natuurlijk ken ik de verhalen rond hem, maar voor mij geldt maar één ding: je bent in Nederland onschuldig totdat het tegendeel bewezen is", zegt de bondscoach. De aanvaller van Spartak Moskou wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij.

Op woensdag 24 maart begint Oranje de WK-kwalificatie met een uitwedstrijd tegen Turkije. Drie dagen later komt Letland naar Amsterdam, onder toeziend oog van 5.000 toeschouwers. Op dinsdag 30 maart speelt Nederland een uitduel in Gibraltar.

Selectie Oranje: Daley Blind (Ajax), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Maarten Stekelenburg (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Owen Wijndal (AZ), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Manchester United), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Denzel Dumfries (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Tim Krul (Norwich City), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Jeremiah St Juste (FSV Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) en Georginio Wijnaldum (Liverpool)