Ontmoetingscentrum voorlopig dicht na coronauitbraak

Inmiddels heeft Zorgbalans alle clubleden, vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers van het ontmoetingscentrum die met hen in contact zijn geweest een coronatest aangeboden.

Ook het buurtteam van het naastgelegen wooncomplex De Hofstede is getest. In afwachting van de uitslagen blijft het ontmoetingscentrum in ieder geval deze week gesloten, zo meldt Zorgbalans op hun website.

Bewoners die eerder positief waren getest en daardoor tijdelijk op de COVID-19 unit in hun revalidatiecentrum Zuiderhout in Haarlem verbleven, zijn inmiddels weer terug in hun eigen woonzorglocatie.