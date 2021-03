Plannen voor 20 woningen en nieuw, groter buurthuis gereed

BERGEN - Op het Tuin- en Oostdorpterrein in Bergen verrijzen, als het aan de gemeente Bergen ligt, straks 20 sociale huurwoningen en een nieuw buurthuis, ofwel het T&O-gebouw. Na gesprekken met omwonenden en gebruikers van het huidige buurthuis is het plan gewijzigd en het buurthuis vergroot. Het college biedt een kijkje in het gewijzigde bestemmingsplan.

Stichting Welzijn Bergen (SWB), de gebruikers van het T&O-gebouw en omwonenden willen graag meer ruimte krijgen voor buurt(huis)activiteiten.

In de planuitwerking is daar volgens de gemeente rekening mee gehouden, door de ruimte voor het buurthuis te verdubbelen van 120 naar 240 vierkante meter. "Het T&O-gebouw vormt het hart van deze Bergense wijk. Die belangrijke functie willen we behouden, daarom verdubbelen we de oppervlakte, zodat er ook in de nieuwe situatie plaats is voor alle buurtfuncties", voegt wethouder Klaas Valkering toe

Rust en resultaat

Het plan bestaat uit twintig sociale huurwoningen, bestaande uit zestien rijtjeswoningen en vier appartementen. In eerste instantie worden deze woningen gereserveerd voor inwoners uit de gemeente Bergen. Zo hebben mensen die al lang op een woning wachten of willen doorstromen sneller kans.

Voor de zomer worden het bestemmingsplan en de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het nieuwe plan en er volgt geen beroep, dan kan de bouw dit jaar starten. "Dit plan voorziet in rust voor de gebruikers van het buurthuis, die bang waren dat het zou verdwijnen en resultaat voor inwoners die al zolang op een betaalbare woning wachten", besluit Valkering.