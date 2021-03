Enkhuizen komt chartervloot in haven tegemoet en verlaagt liggelden opnieuw

ENKHUIZEN - Het college wil de haventarieven voor de chartervloot komende zomer opnieuw verlagen. Daarbij wil de gemeente, net als in 2020, ook in het zomerseizoen de wintertarieven hanteren. De gemeenteraad van Enkhuizen stemt 30 maart over het voorstel

NH Nieuws

Het beoogde voorstel scheelt schippers van charterschepen zo’n 69 procent aan abonnementsgelden, dat berekend wordt per meter van de lengte van het schip. Voor een schip van bijvoorbeeld 15 meter lang, scheelt dat ongeveer 600 euro. De steun is nodig, want de branche zit door het wegblijven van toerisme als gevolg van de coronacrisis al een jaar vrijwel zonder inkomsten. Enkhuizen vormt met een vloot van 45 schepen een belangrijke haven voor deze sector en zorgt daarmee ook voor belangrijke inkomsten voor de gemeente, in de vorm van havengelden en toeristenbelasting. Maar ook indirect, in de richting van de detailhandel en horeca in de stad, als gevolg van het meegebrachte toerisme. Belangrijke stap Paul van Ommen, van de branchevereniging voor chartervaart (BBZ) is blij met de steun. “Dit is een hartstikke goede ontwikkeling en voor de schippers een hele belangrijke stap. Zo’n bedrag lijkt misschien niet veel, maar het is een belangrijke bijdrage voor een bedrijf dat aan een zijde draadje hangt.”

Schipper Niels Lassing is eigenaar van het zeilschip de Bontekoe en ligt daarmee in de haven van Enkhuizen. Hij reageert uitgelaten op het nieuws: “Dit is fantastisch, een heel mooi gebaar. Het is vooral fijn dat er zo actief wordt meegedacht vanuit de gemeente.” Met zijn schip van ruim 33 meter, scheelt de verlaging eenmalig een flink bedrag. "Nog steeds een druppel op een gloeiende plaat, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Alle beetjes helpen." Andere havens Naast Enkhuizen vormen Hoorn en Medemblik ook twee belangrijke charterhavens in West-Friesland. De gemeente Hoorn kwam in mei vorig jaar al met een steunmaatregel voor de sector. Schippers ontvingen ieder 1.000 euro ter ondersteuning voor de elektriciteitskosten en de gemeente schold de liggelden in haar haven voor een jaar kwijt. Deze laatste maatregel loopt in principe op 1 mei van dit jaar af, maar volgens de gemeente wordt gekeken naar een eventuele oplossing voor de periode daarna. “We zijn aan het onderzoeken of en zo ja hoe we deze groep verder kunnen helpen. We zien dat deze groep het moeilijk heeft en sommige bedrijven zelfs dreigen om te vallen en we kijken dan ook hoe we deze groep in het vervolg verder kunnen helpen”, laat woordvoerder Marieke van Leeuwen weten.