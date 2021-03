Maatregelen tegen ratten in stadsdeel Zuid: "Ze sprongen zelfs uit de wc-pot"

AMSTERDAM - De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de rattenplaag in stadsdeel Zuid. Bij een van de bewoners van de Rivierenbuurt sprongen de ratten zelfs uit de wc. "Mensen zien de ratten over de stoep lopen en door hun huiskamer. Dat is niet acceptabel", zegt Erik Schmit van de stadsdeelcommissie Zuid op NH Radio .

Erik Schmit woont ook in de buurt en zit namens D66 in de stadsdeelcommissie van Amsterdam-Zuid. "Bewoners kwamen naar mij toe met klachten over deze rattenoverlast. Bij bewoners op twee hoog sprongen ze zelfs uit de wc-pot. Die klachten heb ik besproken met het bestuur van de stadsdeelcommissie."

In de Rivierenbuurt is het nu zo erg dat de ratten over straat lopen. "Bij het stadsleven hoort het er bij dat je af en toe een muis ziet, maar ratten... De ratten zijn zelfs zo tam dat ze rustig over de stoep wandelen", vertelt Schmit. De ratten worden ook gezien bij het kinderdagverblijf. "Je wil toch niet dat je kinderen daarheen gaan waar ratten rondlopen. Het is echt tijd voor maatregelen", zegt Schmit.

Structurele maatregelen

Schmit riep op om structurele maatregelen te nemen tegen de ratten. "In de Rivierenbuurt hebben bewoners ook veel last van zwerfafval, omdat de containers te laat geleegd worden. Ook heb ik geleerd dat ratten zich erg thuis voelen in struiken en bosjes, dus het is belangrijk dat het groen goed onderhouden wordt. Tot slot onderhoud van de riolering: als daar een breuk in komt dan voelen ratten zich daar ook thuis."