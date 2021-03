Leerlingen ontwerpen 'milieustraat van de toekomst' voor gemeenten

CASTRICUM - Veertig leerlingen van het Technasium hebben de opdracht gekregen een nieuwe milieustraat te ontwerpen. Weg met die weggooimaatschappij, is de kerngedachte van de gemeente Castricum. "We gebruiken veel te veel materialen en gooien veel weg. Dit veroorzaakt een zware belasting op ons klimaat en een tekort aan grondstoffen. Dat kan anders", aldus wethouders Bekkering en Slettehaar.

Hoe ziet een milieustraat eruit als zoveel mogelijk van de ingebrachte spullen worden gerepareerd en hergebruikt?

Wethouder Erik Bekkering van de gemeente Bergen en wethouder Paul Slettenhaar van de gemeente Castricum gaven gistermiddag het digitale startsein en de opdracht aan veertig leerlingen om op dat antwoord te gaan broeden.

Jong geleerd, oud gedaan

De leerlingen gaan hier de komende maanden mee aan de slag onder leiding van het Bergens architectenbureau Natrufied.

Ergens in juni presenteren de tien groepjes leerlingen hun maquettes aan de wethouders in Heiloo. Het beste team ontvangt dan een prijs. "Hoe de milieustraat van de toekomst eruit ziet, daar hopen we veel inspiratie over op te doen met deze opdracht. Ik kijk uit naar de tentoonstelling", aldus Slettehaar.