LIVE NH Sport met Telstar - Roda JC en FC Volendam - NAC Breda

AMSTERDAM - De vierde en laatste periode begint vrijdagavond in de eerste divisie. Met Telstar - Roda JC en FC Volendam - NAC Breda hebben we twee mooie duels die rechtstreeks op de radio te volgen zijn bij NH Sport.

Voor de Velsenaren is de vierde periodetitel een laatste kans om zich te plaatsen voor de play-offs. Via de reguliere stand is dat voor de Witte Leeuwen een bijna onmogelijke opdracht. Telstar staat tiende en de achterstand op nummer acht Roda JC is liefst elf punten.

Ilias Bronkhorst en Sven van Doorm keren terug in de selectie van trainer Andries Jonker die nog altijd geen beroep kan doen op routinier Frank Korpershoek. De aftrap in Velsen-Zuid is om 20.00 uur. Erik-Jan Brinkman doet verslag.

FC Volendam - NAC Breda

Voor FC Volendam is de periodetitel niet van belang. Als nummer zeven van de eerste divisie zijn de Volendammers vrijwel zeker van het toetje van de competitie met als inzet één ticket voor de eredivisie. Toch is trainer Wim Jonk gebrand op een goed resultaat tegen NAC Breda dat straks mogelijk één van de tegenstanders wordt in de play-offs.

NAC is in vorm: de Brabanders wonnen de laatste zeven wedstrijden en zijn inmiddels dertien duels op rij ongeslagen. Daardoor zit de ploeg van trainer Maurice Steijn nummer twee De Graafschap op de hielen. Dat gaatje in nog vier punten en beide clubs treffen elkaar deze maand nog. Directe promotie behoort daarmee ook nog tot de mogelijkheden.

Bij FC Volendam keert Denso Kasius terug. Brian Plat is nog niet van de partij. Ook in Volendam gaat de bal om 20.00 uur rollen. Commentator is Edward Dekker.

Volledig programma

Er is een nagenoeg compleet programma in de eerste divisie vanavond. Uiteraard houden we je ook op de hoogte van de ontwikkeling bij de andere wedstrijden waaronder Jong PSV - Jong AZ en Jong Ajax - MVV Maastricht.

NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Presentatie Rob Mooij en Stef Swagers.