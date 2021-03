Gilly vindt boete van 500 euro een lachertje: “Ik ondervind hier nog iedere dag last van”

HILVERSUM - Het is alweer ruim drie jaar geleden dat Gilly Emanuels bij haar ijssalon werd belaagd en gediscrimineerd en dat een filmpje daarvan verscheen op social media. Een van haar belagers staat vandaag voor de rechter, hem hangt een boete van 500 euro boven het hoofd. Een schijntje volgens Emanuels, die nog elke dag de consequenties van het incident ervaart.

"Ik sta met mijn naam en toenaam op het internet, niet omdat ik daar zelf voor gekozen heb, maar omdat deze mannen dat besloten hebben", vertelt Emanuels bij NH Radio. "Ik ben alles kwijtgeraakt. Ik heb noodgedwongen moeten verhuizen. Het heeft mij emotioneel en financieel van alles gekost."

In de zomer van 2017 verscheen op sociale media een filmpje waarin te zien is hoe Emanuels met een stok en slaande beweging maakt richting de jongeren - inmiddels mannen - die haar uitdagen. Ze schelden haar ondertussen uit voor onder andere 'kankernegerin', 'kankerzwarte', 'kankeraap', 'ga lekker je boom in man'.

