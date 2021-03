Kloof stad en provincie groeit: "Amsterdam blijft liberaal, progressief bolwerk"

Hoewel GroenLinks ook in Amsterdam flinke klappen kreeg, komen de PVV, FvD en JA21 samen niet verder dan 9 procent van de stemmen.

"In Amsterdam zie je toch dat die populistische partijen niet echt doorbreken", zegt politicoloog aan de VU en oprichter van het Kieskompas, André Krouwel. "Amsterdam blijft toch een beetje een liberaal, progressief bolwerk. Een beetje een enclave in Nederland."

Volgens Krouwel laat de uitslag wel zien dat Amsterdammers die vier jaar geleden hun hoop hadden gevestigd op Jesse Klaver (GroenLinks) en twee jaar geleden bij de Europese verkiezingen op Frans Timmermans (PvdA), nu zwichtten voor Sigrid Kaag (D66): "Want die heeft beloofd dat zij in het kabinet, daar zit ze al in, het een beetje linkser gaat kleuren."