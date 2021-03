Bloemendaler krijgt 550 euro van de provincie in kwestie-Tata Steel

VELSEN - Jan de Jong uit Bloemendaal krijgt een symbolisch bedrag van 550 euro van de provincie. De Jong ontvangt het geld nadat de onafhankelijke hoor- en adviescommissie van de provincie Noord-Holland heeft bepaald dat De Jong is tegenwerkt in zijn poging via een WOB-procedure openheid te krijgen in de relatie tussen Tata Steel en de provincie, dat de vergunningen aan het staalbedrijf verleent.

De Jong: "De provincie kijkt weg, duikt weg en praat alles goed als het om Tata Steel gaat. Als je aan de knoppen van een monopoly zit zoals Jeroen Olthof [gedeputeerde milieu. red.] dan kan dit natuurlijk niet. De provincie is de enige die ons kan helpen. We kunnen niet naar een andere provincie om ons beklag te doen."

De Jong benadrukt dat nu al voor de derde keer is aangetoond dat de overheid op zijn gezicht gaat in het toezicht houden op de milieuregels bij Tata Steel. De Randstedelijke Rekenkamercommissie maakte eerder al een kritisch rapport over de provincie, gevolgd door een vernietigend rapport van de commissie Van Aartsen over de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, dat in opdracht van de provincie toezicht houdt op het staalconcern als het gaat om het naleven van de milieuregels.