"Eerste transgender Kamerlid zal een voorbeeldfunctie vervullen"

AMSTERDAM - "Dit is fantastisch nieuws", klinkt het vrolijk bij De Zaanse Regenboog, over de mogelijke aanstelling van het eerste transgender Kamerlid, Lisa van Ginneken. Frank Vos zet zich, samen met de organisatie, in voor de belangen van LHBTI'ers in de regio.

Lisa van Ginneken, de eerste transgender persoon in de Tweede Kamer - D66

"Ik denk dat het heel goed is dat trans mannen en trans-vrouwen nu een vertegenwoordiger krijgen in de Tweede Kamer", vertelt Vos. "Iemand die zelf transgender is weet namelijk het beste wat er speelt binnen die groep en wat de belangen zijn. Ook is het volgens mij goed dat mensen bekend worden met de zichtbaarheid van trans mannen en trans-vrouwen." Volgens Vos krijgt het transgender-zijn zo meer bekendheid en kunnen mensen "eraan wennen". "Er zijn namelijk zat mensen die er moeite mee hebben. Het is belangrijk dat iedereen kan zijn hoe hij of zij zich voelt en dat iedereen kan zijn wie ze zijn. Iedereen heeft recht op een mooi leven." "Te gek nieuws" Lisa van Ginneken is nummer 22 op de kandidatenlijst van D66. Uit de laatste peilingen lijkt de partij 23 zetels te krijgen. Dat betekent voor Van Ginneken een plek in de Kamer. Zelf zegt ze Nederland "te willen laten zien dat trans-mannen en vrouwen meer zijn dan een spannend verhaal." "Ik vind het natuurlijk fantastisch voor Lisa zelf en voor trans-mannen en vrouwen, het is te gek nieuws dat er eindelijk een trans vrouw in de Kamer komt." Maar of deze aanstelling te lang heeft geduurd? "Je kunt het beter fijn vinden dat het nu gebeurt, en je focussen op het positieve. Blijven haken op 'het heeft te lang geduurd' is ook niet goed", zegt Vos.

Ter vergelijking: in 1976 kwam Coos Huijsen uit de kast, en hij werd meteen de eerste openlijk homoseksuele parlementariër ter wereld. Nóg een grotere primeur dus, en maar liefst 45 jaar eerder. In 1982 kwam ook Evelien Eshuis uit de kast, en werd daarmee de eerste openlijk lesbische politica. "Van Ginneken zal een voorbeeldfunctie vervullen" Dat er voor het eerst een transgender in de Kamer komt, is volgens Vos "erg positief voor de rechten van trans personen, en ik denk dat dit heel belangrijk is." Ook "zou het kunnen", zegt Vos, dat langzamerhand meer trans-mannen en trans-vrouwen uit de kast komen, juist omdat het meer zichtbaar en meer bekend wordt. Ze zullen zich in ieder geval iets minder bezwaard voelen om dat te doen. "Lisa zal een voorbeeldfunctie gaan vervullen." De verkiezingen zijn volgens hem dubbel: voor het eerst een transgender persoon in de Tweede Kamer, maar óók flinke opkomst op rechts. Forum voor Democratie (FVD) van Baudet schiet van twee naar acht zetels. Dat is een verviervoudiging ten opzichte van de verkiezingen van 2017. "Ik vind het uitermate triest dat mensen die de LHBTI-gemeenschap steunen alsnog op een partij als FVD of PVV stemmen. En dan met name FVD: na die anti-homo en racistische tweets, ik vind het vreselijk."