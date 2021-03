Ziekenhuismedewerker zorgt voor komst van eerste vondelingenkamer in provincie

DEN HELDER - De vondst van een dode baby, drieënhalf jaar geleden, in een plantenbak in Rotterdam was voor ziekenhuismedewerker Suzan Ernst de druppel. "Het raakte me en ik voelde me verantwoordelijk er iets mee te doen. Er moest iets komen, zodat ouders niet meer uit wanhoop hun kindje op straat zouden achterlaten." Vandaag opent, mede dankzij haar, in het Helderse ziekenhuis de eerste vondelingenkamer van de provincie.

Ernst was gegrepen door de vondst van de Rotterdamse baby. "Zowel vanuit mijn functie als maatschappelijk vond ik dat ik hier iets mee moest doen", aldus de Hoornse. "Ik ging zoeken, of er iets was om deze ouders, en vooral deze kinderen, te helpen. Toen kwam ik uit bij Stichting de Beschermde Wieg en ben ik met ze in gesprek geraakt over het opzetten van een vondelingenkamer. Vanaf toen wist ik: die gaat er komen in Den Helder."

Hoewel ze merkt dat in het Helderse ziekenhuis meer 'sociale indicaties' zijn dan in Alkmaar, is Ernst van mening dat een vondelingenkamer overal van nut kan zijn. "Eigenlijk vind ik dat het in elk ziekenhuis moet zijn. Wat mij betreft is Den Helder het begin van Noord-Holland."

Simpel

Het idee is even simpel als doeltreffend. De vondelingenkamer is een ruimte waarin ouders, desgewenst anoniem, hun kind veilig kunnen achterlaten. Het werkt als volgt: de deur is altijd open en ouders kunnen met hun kind naar binnen gaan. Als de deur open gaat, gaat er een signaal af bij de receptie en de verloskunde-afdeling dat iemand naar binnen is gegaan.

Vervolgens valt de deur in het slot en kunnen ouders alleen nog van binnen naar buiten gaan. In de kamer zit een bewegingsmelder, zodat medewerkers van het ziekenhuis - waar de vondelingenkamer in zit - weten dat er iemand is. Als de ouders het willen, kunnen ze via een intercom een gesprek aangaan met een klinisch verloskundige. Die kan ze bijpraten over hoe het nu verder gaat, eventuele vragen beantwoorden of naar ze toe komen als ze het willen.

