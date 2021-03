Teleurstelling bij jongerenpartij: "Even slikken maar trots"

CASTRICUM - Er is geen zetel in de Kamer voor jongerenpartij JONG, waar de 16-jarige Christinemindel ten Napel als tweede op de kieslijst stond. Ondanks de teleurstelling, is ze vooral trots op de prestatie. Een fulltime werkweek stak ze in de verkiezingen. "Onze missie stopt hier vandaag absoluut niet."

Toen vanaf 21:00 uur de eerste uitslagen binnenkwamen, zat Christinemindel gefocust achter de laptop. "We hebben online gezeten, refreshen, refreshen, refreshen. En toen vanochtend de uitslag dat we het niet hebben gehaald." Met haar zestien levensjaren is ze de jongste op de kieslijst. Ook al hadden ze zetels bemachtigd, dan nog had ze moeten wachten op een plek in de Kamer.

"Even slikken, maar direct een gevoel van trots", aldus Christinemindel van jongerenpartij JONG. - NH Nieuws

Het is de eerste keer dat JONG meedoet aan de verkiezingen. Christinemindel: "We hebben landelijk zo'n 14.000 stemmen gehaald." In Noord-Holland deed de partij op Texel het met een kleine half procent het beste. Met als motto 'een betere balans met meer jongeren in de Kamer' begon haar avontuur. Haar ideeën zette Ten Napel al snel om in actie. "We gingen de straat op, moesten op zoek naar leden. Ondersteuningsverklaringen binnenhalen was de eerste stap. Toen heb ik drie dagen buiten gestaan toen het hartje winter was. Daarna moesten we de kieslijst samenstellen en héél veel vergaderen", blikt ze terug op de afgelopen maanden. En ook deze week was het racen tegen de klok en werd ze volop door allerlei media benaderd. "Zelfs internationaal door Al Jazeera." Gewone leven Voor Christinemindel betekent de uitslag, dat het 'gewone leven weer begint'. "Ik ben wel blij dat het iets minder hard werken wordt want ik ben onwijs moe. Maar het is een bizarre ervaring, super blij en super trots. Ik heb heel veel geleerd."