Amsterdam NL V Onschuldige vrienden boos na waarschuwingsschot politie: "Het is fucked up man"

Drie vrienden zijn vanmorgen vroeg ten onrechte opgepakt na een ramkraak op een juwelier aan het Bijlmerplein. Bij de aanhouding heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Twee schoten zelfs, zeggen Raja en zijn vriend Zero 3shrine, die al snel na hun aanhouding weer zijn vrijgelaten.

Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Raja en Zero 3shrine zitten in Diemen een beetje te chillen in de auto. Dezelfde auto die vanmorgen vroeg door de politie aan de kant werd gezet. Raja zat achter het stuur en zag de politiewagen al aankomen. "Ik dacht meteen die gaan zeggen 'stop politie'." Raja zet de auto aan de kant, en zegt dat de politie meteen een waarschuwingsschot lost. "Hij stapt zo uit de auto, pakt zijn wapen en doet boem." Zero 3Shrine schrok zich kapot. "Opeens worden er wapens getrokken, wordt er in de lucht geschoten. Dat is fucked up man."

Tweede schot Een derde vriend rent in paniek weg, waarna de politie volgens Raja nog een keer vuurt. "Ik hoor opeens boem, ik hoor weer een schot. Dat was om de hoek. En later is mij verteld dat ze weer hebben geschoten. Op hem." Niemand raakt gewond, de drie vrienden worden opgepakt en meegenomen. Al snel blijkt dat de drie onschuldig zijn en ze worden weer vrijgelaten.

Quote "Ik heb zeker geen excuses gehad. Nee man" ZERO 3SHRINE

De politie laat weten dat er maar één waarschuwingsschot is gelost. En is nog steeds op zoek naar de échte daders. Raja en Zero 3Shrine denken dat ze zijn aangehouden omdat ze bij voorbaat al verdacht zijn. Zero 3Shrine: "Drie Marokkaanse jongens in een auto, die zullen het wel geweest zijn." Excuses heeft hij nog niet gehad. "Ik heb zeker nog geen excuses gehad, nee man. Dat maakt het juist zo treurig. Je maakt een fout, erken je fout en biedt je excuses aan."