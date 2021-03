Tennisvereniging dreigt na zestig jaar te verdwijnen en tennist daarom voor Stopera

Voor de Stopera werd vandaag fanatiek getennist op zelfgetekende banen. Met de actie wil de tennisvereniging aandacht vragen van de gemeente. "We raken door een bouwbestemmingsplan onze tennisbanen kwijt die al zestig jaar gevestigd zijn op die locatie", vertelt initiatiefnemer Diederick Ensink van ATC. "De gemeente geeft ons geen vervangende locatie en dat hebben ze wel beloofd. Dus daarom zijn we genoodzaakt om zelf op zoek te gaan naar een vervangende locatie en dat is vandaag hier voor de Stopera."

Museumplein

Ensink hoopt dat de actie ervoor zorgt dat de gemeente een vervangende locatie regelt. "En als dat niet lukt, staan we volgende week gewoon op de Dam of het Museumplein."

De gemeente laat weten een goed gesprek te hebben gehad met ATC. "Op termijn worden veel nieuwe tennisvelden bijgebouwd in Amsterdam-West. We hebben met ATC besproken dat we ons best gaan doen om voor hen ruimte te creëren in sportpark Spieringhorn op een termijn van 2 tot 3 jaar."