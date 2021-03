Schoten gelost in Heemskerk: politie zoekt naar kleine, zilverkleurige auto

HEEMSKERK - Gisteravond zijn er schoten gelost in de Jean Monnetstraat in Heemskerk. Dat gebeurde rond 19.30 uur. Buurtbewoners hebben meerdere knallen gehoord.

De enige aanwijzing die de politie heeft, is dat er een kleine, zilverkleurige auto hard in de richting van de Mozartstraat reed. Of er van uit die auto is geschoten, is niet bekend.

De politie heeft speurhonden ingezet en er ging een helikopter de lucht in, maar de auto is niet teruggevonden. Er is niemand gewond geraakt en er zijn geen sporen van vuurwapengebruik gevonden.