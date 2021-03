Kenzo Goudmijn ziet vader Kenneth dagelijks bij AZ: "Was even wennen"

"Het stond 1-1", zegt Goudmijn. "Ik dribbel richting de goal en zie de bal erin gaan. Dat is heerlijk lekker natuurlijk. Fijn dat we voorkwamen. We hadden best wel kansen en dan is het lekker als het eindelijk lukt."

Goudmijn begon het seizoen kwakkelend maar heeft de laatste maanden weer de stijgende lijn te pakken. Hij weet zelf niet helemaal waar die mindere periode door kwam. "Als ik dat kon zeggen dan was het anders gegaan. Ik heb het opgepakt nu. Daar ben ik blij mee. Ik merk dat de trainingen en wedstrijden goed gaan. En je ziet het ook terug in goals."