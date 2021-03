Primark Alkmaar failliet, genadeklap voor de Laat?

ALKMAAR - Primark gaat officieel verdwijnen uit de binnenstad. Dat melden verschillende bronnen aan NH Nieuws. Het filiaal op de Laat verkeert door de coronacrisis al tijden in zwaar weer en trekt daarom per 1 juni de stekker eruit. Negentig medewerkers komen op straat te staan.

Het is opnieuw een klap voor de Alkmaarse winkelstraat de Laat, die al voor de coronacrisis leegliep. Vorig jaar augustus gingen de geruchten van een sluiting ook al rond, maar ook de Primark gaat dus nu voorgoed uit het Alkmaarse straatbeeld verdwijnen.

Het filiaal zou zoveel omzetverlies hebben geleden, dat het de deuren in juni voorgoed moet sluiten.

Primark heeft geen webshop, een financieel drama in een tijd als deze. De winkelketen zelf is nog niet failliet, maar een aardig eind op weg. Met het sluiten van de winkels zou het maandelijks 700 miljoen euro mislopen, blijkt uit een eerder persbericht van moederbedrijf Associated British Foods.

Het hoofdkantoor van Primark was ondanks herhaaldelijke verzoeken nog niet in staat om te reageren.