Pattynama speelt laatste wedstrijd voor Telstar tegen Roda JC

VELSEN-ZUID - Shayne Pattynama speelt vrijdag de laatste wedstrijd voor Telstar tegen Roda JC. Daarna vertrekt de back naar Viking IF uit Noorwegen.

"Ik heb een heel goed gesprek gehad met de trainer van Viking IF", zegt Pattynama. "Hij wist van alles te vertellen. Dat heeft mij overtuigd om die stap te maken. Ik heb toen aangegeven aan Telstar dat ik deze stap zou willen maken. Ik ben blij dat trainer Andries Jonker mij die kans gunt."

De verdediger speelde twee seizoenen voor Telstar. Daarin speelde hij 47 duels en wist hij vijf keer te scoren. "Ik heb een mooie tijd gehad bij Telstar. Dit is een belangrijke stap in mijn carrièrre. Als ik in Nederland ben kom ik terug om te kijken. Eens een Witte Leeuw, altijd een Witte Leeuw", besluit Pattynama.