Kogel door de kerk: vijvers Anna's Hoeve worden definitief geen zwemlocatie

In de zomer van 2018 plaatste Jeroen Pater, toen nog commissielid namens Hart voor Hilversum, op sociale media deze foto met de hashtag '#PlayaLosAnna', zoals hij de vijver had genoemd. Hij zag het helemaal zitten dat de vijver bij Anna's Hoeve, naast een nieuwbouwwijk, omgetoverd zou worden tot een zwemvijver.

Zijn politieke partij kwam met een motie om te verkennen of dat mogelijk was. Wethouder Scheepers ging aan de slag, maar direct bleek het al een moeilijke opgave. Het water functioneert namelijk als berging voor opvang van hemelwater uit de stad en dat is niet geschikt als zwemwater.

Een ecologisch onderzoek moest uitwijzen of de functiewijziging, van de huidige ecologische functie naar een officiële zwemlocatie, niet in strijd was met andere functies in het gebied. Dat blijkt nu dus wel het geval.

Te druk voor natuur

Wanneer het een zwemvijver zou worden, gaan de bezoekersaantallen naar alle waarschijnlijkheid omhoog en dat zorgt voor extra druk op de gevoelige natuur in het gebied. Alleen rustige, natuurgerichte vormen van recreatie kunnen worden toegestaan. Dat is een zwemvijver niet, volgens de gemeente.

"Voor de zwemlocatie Anna’s Hoeve geldt dat er geen sprake is van een ‘groot openbaar belang’ en dat compensatie binnen dit gebied, dat al onder grote (recreatie)druk staat, moeilijk te realiseren zal zijn", zo schrijft de gemeente.

Dus is na ruim twee jaar onderzoek de knoop doorgehakt en komt er geen officieel zwemwater. Zwemmen in de vijver blijft dus op eigen risico, maar is niet verboden.