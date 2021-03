Opkomst verkiezingen valt ondanks extra mogelijkheden tegen in provincie

NOORD-HOLLAND – De opkomst van de Tweede Kamerverkiezingen lijkt in Noord-Holland tegen te vallen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Provinciaal gezien is de opkomst namelijk 79,4 procent, tegen maarliefst 82,6 landelijk. De opkomst valt daarnaast ook nog eens drie procent lager uit dan in 2017. Politiek verslaggever Maarten Edelenbosch vindt het opvallend, want er waren mogelijkheden genoeg.

Een van de gemeenten waar de opkomst altijd hoog is, is Bloemendaal. Ook nu lag het percentage dat naar de stembus ging op 88,7 procent. Iets lager dan vier jaar geleden, toen 88,9 procent stemde. De gemeente met de meeste stemmers was Texel. Dit jaar lag het percentage op 93 procent, waar het vier jaar geleden 91,8 procent was.

In de Beemster was de opkomst het laagst van heel Noord-Holland, namelijk 71,8 procent, terwijl de opkomst in 2017 op 86,7 procent lag. Opvallend, aldus Maarten: "Beemster is altijd een gemeente die trouw naar de stembus gaat, maar nu niet." Vier jaar terug lag de opkomst nog dik boven de 80 procent. Een andere gemeente waar de opkomst tegenviel is Diemen met 73 procent.

Grote verschillen

Dat de opkomst dit jaar wat lager uitvalt, kan volgens Maarten te maken hebben met corona. "Bijvoorbeeld omdat mensen liever de straat niet opgaan, en geen gebruik kunnen maken van briefstemmen omdat ze te jong zijn. Maar het kan ook te maken hebben met teleurstelling in de politiek in het algemeen." Volgens de politiek verslaggever waren er genoeg mogelijkheden om naar de stembus te gaan. "Je had drie dagen de tijd om te stemmen. Groepen boven de 70 konden per brief stemmen. Je kon iemand machtigen. Kortom, er waren genoeg mogelijkheden, maar het is dus lager uitgepakt dan vier jaar terug."

Waar de verschillen in zitten is niet duidelijk. Maarten speculeert dat er mogelijk minder stemlocaties waren in specifieke gemeenten of dat ze te ver weg lagen voor stemmers. "Het kan ook zijn dat mensen per brief hebben gestemd en dat hun stem niet is goedgekeurd. Maar waar de verschillen concreet in zitten, dat moet nog onderzocht worden."

Bekijk hieronder op de kaart hoe de stemverdeling in jouw gemeente is. Per gemeente is daar ook de opkomst te zien.