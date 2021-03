Druk met afstellen van telescopen: jonge astrologiefans houden sterrenwacht bezig

BOVENKARSPEL - De belangstelling in sterren en planeten is er niet minder op geworden in coronatijd, zo merken de vrijwilligers van Volkssterrenwacht Orion. Omdat geen mens de sterrenkoepel in het Streekbos naar binnen mag gaan, stroomt de mailbox vol bij de sterrenwacht. Theo Mulder en zijn collega's hebben het druk met mensen die zelf een telescoop hebben ingeslagen maar niet weten waar ze nu precies naar moeten kijken.

Theo Mulder/Volkssterrenwacht Orion

Dit weekend zijn de Nationale Sterrenkijkdagen. Vanwege de lockdown is Volkssterrenwacht Orion in het Streekbos gesloten. Toch zijn er sinds de corona-uitbraak nieuwe leden bijgekomen. "We hebben ook heel veel vragen gekregen en we zijn zelfs extra in de sterrenwacht geweest om alles aan de mensen uit te leggen", aldus Theo Mulder van volkssterrenwacht Orion. Vooral de jongeren lijken interesse te hebben voor het heelal, zo vertelt Mulder. "Er zijn heel veel mensen die een eenvoudig telescoopje kopen voor hun kinderen. Dat blijkt niet te werken en dan komen ze naar de Sterrenwacht." Theo Mulder zegt zo op het dakterras al heel wat telescopen afgesteld en gerepareerd. Vanuit de achtertuin "Mensen komen uit Wieringerwerf, Limmen, Heiloo - noem maar op", aldus Mulder. "Ze zetten allemaal de telescoop verkeerd neer en krijgen het beeld niet scherp." De populariteit is volgens Mulder te verklaren door de lockdown. "Mensen zitten veel thuis, maar willen wel wat doen. Dit is gemakkelijk vanuit de achtertuin te doen." Lees verder onder de foto.

Theo Mulder maakte vorige week deze foto van het heelal. - Theo Mulder

Er is genoeg interessants te zien volgens Mulder. Met het blote oog kun je niet ver van de maan de roodgekleurde planeet Mars vinden. En met een verrekijker is er nog meer te vinden, zoals de sterrennevel Orion in het zuidwesten. Voor wie het heelal maar lastig te ontrafelen is, geeft Theo Mulder de tip om af en toe even op je beeldscherm te kijken. Er zijn verschillende apps die het makkelijker maken om naar de sterren en planeten te kijken.