AZ-trainer Jansen heeft goede hoop op zege tegen PSV: "Uit hebben we ze ook verslagen"

WIJDEWORMER - Het belooft een zeer spannend weekend te gaan worden voor AZ. Zondag ontvangen de Alkmaarders in eigen huis PSV, de huidige nummer twee van de eredivisie. Dat zijn de Eindhovenaren nog wel, want b ij winst komt AZ op een gelijk aantal punten.

Eerder dit seizoen boekte AZ een knappe 1-3 overwinning op de ploeg uit Eindhoven. "Het was een hele intense wedstrijd. We moesten heel hard knokken om de 2-1 vast te houden en dat hebben we toen als team heel goed gedaan. En in het slot scoort Calvin Stengs de bevrijdende 3-1."

"We hebben ons in een prima positie weten te manoevreren", zegt AZ-trainer Jansen. "Er is een mooie wedstrijd op komst tegen PSV. Uit hebben we ze verslagen, dus dat hopen we nu natuurlijk ook te bereiken."

"We hebben ze in Eindhoven verslagen op een manier waar AZ herkenbaar voetbal heeft gespeeld. Dat zal zondag niet anders zijn"

De afgelopen periode ontbraken er nog wat spelers bij PSV, maar inmiddels ziet Jansen een completere ploeg. "Gakpo, Madueke en Götze waren een tijdje afwezig maar die zijn nu allemaal weer beschikbaar. Aangevuld met de spelers in de voorhoede die wel al fit waren hebben ze natuurlijk erg goede spelers."

Voorafgaand aan de vorige belangrijke wedstrijd tegen Vitesse koos Jansen ervoor om met drie centrale verdedigers te spelen in plaats van twee. Het lijkt erop alsof we dat zondag niet gaan zien. "Als we ons aanpassen doen we dat om er beter van te worden. We hebben ze in Eindhoven verslagen op een manier waar AZ herkenbaar voetbal heeft gespeeld. Dat zal zondag niet anders zijn."

Hatzidiakos geblesseerd

Jansen kan in de topper tegen PSV in ieder geval geen beroep doen op Hatzidiakos. De Griekse verdediger is voor minimaal acht weken uitgeschakeld vanwege een blessure aan zijn knie. De trainer kan wel hopen op het meespelen van Fredrik Midtsjø. De Noorse middenvelder moest de afgelopen wedstrijd tegen Twente aan zich voorbij laten gaan maar lijkt weer op tijd hersteld te zijn.