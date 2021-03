Boer Ad Baltus nog een keer met de tractor naar het Binnenhof: "Nu zijn we binnen"

ZUIDSCHERMER - Met zijn tractor op een grote vrachtwagen trok veehouder Ad Baltus vanmiddag opnieuw naar Den Haag. Niet om te protesteren, maar om de leider van zijn partij af te leveren op het Binnenhof. De Boer Burger Beweging is blij met de ruime zetel die ze gehaald hebben. "We zijn binnen en kunnen dingen aankaarten", zegt Baltus.

Op de boerderij in Zuidschermer wordt Baltus vanmorgen onthaald door zijn familie. De verkiezingsavond heeft hij doorgebracht in Deventer, op het hoofdkantoor van de Boer Burger Beweging. "Het was een groot feest", zegt Baltus. "We hebben ruim een zetel gehaald en dat voelt toch als een grote waardering voor alle tijd en energie die we erin gestopt hebben."

"Vierhonderd jaar geleden zaten er al boeren in onze prachtige groene polder. Ik wil dat het zo blijft"

"Ze staan niet meer voor de deur, maar ze zijn binnen", vat moeder Corry Baltus de overwinning samen, nadat ze haar zoon heeft gefeliciteerd. Gisteren zei ze nog te rekenen op twee, misschien wel drie zetels. " Dat was een beetje bluf natuurlijk", lacht ze. "Maar ik hoop dat de andere partijen in Den Haag iets van de boeren kunnen opsteken. Dat er meer begrip komt. Vierhonderd jaar geleden zaten er al boeren in onze prachtige groene polder. Ik wil dat het zo blijft."

Met D66, die de veestapel wil halveren, als op een na grootste partij, wacht de boerenbeweging nog een hele kluif. "Gelukkig zijn we nu in staat om er iets tegenover te zetten. We zijn er om de politici wakker te schudden en ons verhaal duidelijk te maken. Nu hebben we daar echt een stem om te laten horen dat het anders moet", aldus Ad Baltus.

Als nummer 8 op de lijst van de BBB hoeft hij in ieder geval zijn tijd niet te verdelen tussen Den Haag en de boerderij. "In mij hart ben ik agrariër en geen politicus, maar iemand moet het doen. Ik heb a gezegd, dus had ik zeker ook b gezegd."

Ook al is hij zelf niet gekozen, de voorman van de boerenprotesten vertrok vanmiddag nog een keer naar de Hofstad. Met zijn tractor op een vrachtwagen pikte hij partijleider Caroline van der Plas op, die nu als enige voor haar partij de kamer ingaat, om haar officieel en geheel in stijl in het Haagse af te zetten.

