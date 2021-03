Volendam-trainer Jonk liet spelers beelden zien van NAC-uit: "We moeten terug naar dat spel"

Op het trainingsveld keerde Denso Kasius weer terug. Brian Plat ontbrak op de afsluitende training. Ook Mike Eerdhuijzen is hard op de weg terug. De centrale verdediger bleef een aantal weken terug steken in het kunstgras en verrekte daarbij zijn enkelbanden. "Mike is op de terugweg. Hij heeft alweer een aantal weken kunnen trainen dus hij kan weer naar zijn niveau toe groeien."

Eerdhuijzen zat de afgelopen twee duels op de bank, maar een basisplaats zit er vooralsnog niet in voor de 20-jarige Volendammer. "Dat is niet realistisch. Omdat er andere spelers staan op dit moment." Daarmee doelt Jonk op Marco Tol en Micky van de Ven, die de afgelopen wedstrijden het centrale duo vormden. Zodra Brian Plat weer fit is, beschikt Volendam ineens over meer dan voldoende keuze op die positie. "We kunnen daar veel in varieren. We hebben ook weleens met drie achterop gespeeld met ike. Dus daar ben ik blij mee dat we daarin meer mogelijkheden hebben."

Andere wedstrijd gezien

De wedstrijd van afgelopen maandag tegen NEC leverde na afloop een interessant gesprek op. Jonk vond de wedstrijd eredivisiewaardig, maar komt daar een paar dagen later toch op terug. "Ik kijk een wedstrijd meestal een of twee keer terug. Bij mij gaat het erom hoe je hem op de bank beleeft. Toen ik hem terugzag heb ik wel een slechtere wedstrijd gezien dan hoe ik hem op de bank beleefd heb. Het was helaas een van onze mindere wedstrijden."