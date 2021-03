Scheepswrak 'de Heemskerk' mag toch voor de kust blijven liggen: 'Prachtig sentiment'

WIJK AAN ZEE - Het scheepswrak 'de Heemskerk' blijft liggen voor de kust van Wijk aan Zee. Bij het onderzoek dat vooraf ging aan het leggen van kabels van een nog te bouwen windmolenpark in zee naar het verdeelstation in Wijk aan Zee, stuitte Tennet in 2019 op het wrak. Er was toen sprake van dat 'de Heemskerk' eventueel geborgen zou worden, maar de netbeheerder heeft besloten de kabels om het schip heen te leggen.

foto: historisch archief Wijk aan Zee

Uit sentimenteel oogpunt is Kees Hagen blij dat het wrak blijft liggen. Hij is al decennialang verbonden aan de Reddingsbrigade Wijk aan Zee en weet nog dat hij als kind op het wrak speelde. "Als het laag water was, staken er delen boven zee uit. Dat was voor ons natuurlijk prachtig." Projectleider Thijs den Hamer vertelt over het scheepswrak:

de Heemskerk - NH Nieuws

In zijn werk als strandwacht heeft Hagen meerdere keren meegemaakt dat mensen zich met verwondingen bij de post van de Reddingsbrigade meldden. "Dan zag je weer iemand hinkelen en wist je genoeg. Heel vervelend natuurlijk. Er zitten scherpe randen aan en als die onder water zaten, kon je die niet zien. Heel verraderlijk." Tennet heeft afgezien van de plannen het schip te bergen omdat 'de Heemskerk' zo diep onder het zand ligt, dat het niet meer van zijn plaats zal komen en daardoor geen gevaar vormt voor de kabels. Hagen: "Het zal mij verbazen als het schip ooit nog boven water komt. Hij ligt hartstikke vast."

Stoomtrawler loopt schipbreuk op in najaarsstorm De stoomtrawler 'de Heemskerk' loopt op 12 oktober 1923 schipbreuk op. Het stormt die najaarsdag. Door motorpech komt het schip, dat vlak bij de thuishaven is, in de problemen, dobbert stuurloos rond en loopt uiteindelijk vast in het zand. Twee sleepboten weten in de buurt van het schip te komen en zeven bemanningsleden in veiligheid te brengen. Drie vissers blijven aan boord. Waarschijnlijk konden zij door de hoge golven niet aan boord van de sleepboot komen. Zij worden enkele uren later alsnog gered. De berging van het schip is vernieuwend, maar verloopt desastreus. Met een reeks mijnen wordt geprobeerd 'de Heemskerk' uit het zand te krijgen. Het blijft bij pogingen, waardoor het wrak er bijna honderd jaar later nog steeds ligt. Bron: Historische Kring Heemskerk