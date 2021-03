38 kandidaten voor burgemeester van Bergen: vooral mannelijke aanmeldingen

Zoals voor heel Nederland geldt, zijn vrouwelijke burgemeesters ook in onze provincie ondervertegenwoordigd. Toch is de verdeling in Noord-Holland minder scheef dan landelijk. Waar landelijk iets minder dan een kwart (24 procent) van de gemeenten een vrouwelijke burgemeester heeft, staat er in bijna een derde van de Noord-Hollandse colleges een dame aan het roer.

Profielschets voor Bergen

Tot eind dit jaar hadden inwoners uit Bergen de mogelijkheid om mee te denken over een profielschets. De werving van een nieuwe burgemeester duurt volgens de commissaris van de Koning gemiddeld acht maanden. "De nieuwe burgemeester moet zich aangetrokken voelen tot een klus om het vertrouwen in het lokaal bestuur terug te winnen", stelde van Dijk vorig jaar tegenover NH Nieuws. Uiteindelijk melden zich dus bijna veertig deelnemers zich aan. 32 daarvan hebben al een functie in het openbaar bestuur.

'Luister naar ons'

Het botert al jaren niet tussen de bewoners en de lokale politiek. Bewoners voelen zich onvoldoende gehoord bij grote projecten. In een manifest met twaalf geboden riepen zij de gemeente op het goede voorbeeld te geven, inwoners weer te verbinden en het volk van Bergen serieus te nemen.

De nieuwe burgemeester wordt waarschijnlijk in september officieel benoemd. Dat zou betekenen dat het streven van Bergen om voor de tweede helft van 2021 een nieuwe burgemeester te hebben, kan worden behaald.