Wat opviel aan de verkiezingsuitslagen voor Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Na de landelijke wandelgang naar de stembus de afgelopen dagen, was er vandaag de uitslag. De VVD is wederom de grootste partij in Nederland geworden, maar in Noord-Holland leverde de VVD stemmen in. Het verlies komt ten goede aan D66, Forum voor Democratie en nieuwkomers als BBB, Volt en JA21. Maar er viel meer op.

Anderhalf procent moest de VVD in Noord-Holland inleveren vergeleken met vier jaar terug. Vooral in het Gooi is de populariteit van de VVD in alle gemeenten gedaald, vertelt politiek verslaggever Maarten Edelenbosch. Grote winnaars zijn de partijen D66 en Forum voor Democratie. Dat geldt niet voor GroenLinks. Zij zijn in Noord-Holland gehalveerd. Volgens Maarten komt dat doordat zij in Amsterdam flink hebben ingeleverd. “Als je het goed doet in Amsterdam sta je heel hoog in Noord-Holland, maar als je het slecht doet val je ineens heel erg weg.” De kleinere partijen hebben het ook niet gek gedaan. Zo plust de Partij voor de Dieren iets en ook nieuwkomers Volt en JA21 met 1,5 en 2,8 procent hebben het goed gedaan deze verkiezingen.

Minder animo voor VVD in het Gooi

Dat de VVD heeft ingeleverd, komt mogelijk doordat er in het Gooi minder stemmen naar de partij van Mark Rutte gingen dan vier jaar terug. Waar er voor de gemeente Laren in 2017 nog 47 procent van de stemmen naar de VVD ging, levert de partij nu 12 procent in. Ook in Haarlem moet de VVD plaatsmaken voor D66, evenals voor Amsterdam waar D66 het stokje van GroenLinks overneemt. Het grootste aantal kiezers vond D66 in Heemstede, waar 24,5 procent voor de partij stemde.

PVV populair, maar levert wel in

Landelijk levert de PPV 3 zetels in, maar dat is niet het beeld voor Edam-Volendam waar iets meer dan 24 procent op de partij stemde. Wel moet de PVV in populariteit inleveren. Zo doet de partij het in de gemeenten Den Helder (16,4 procent), Purmerend (15,5 procent) en Zandvoort (15 procent) traditioneel gezien altijd goed. "Maar dat is nu niet zo". Dat blijkt ook uit de resultaten, want voor deze gemeenten levert de partij 1 tot 5 procent in.

Gebrek aan het Mona Keijzer effect

In Volendam was het verrassend dat het CDA flink moest inleveren. “Het Mona Keijzer effect was er niet en het CDA daalt met bijna 9 procent, houdt 13 procent over en is daarmee ingehaald door de VVD”. Volgens Maarten is het CDA in Volendam keihard door rechts in gehaald.



In Schagen was er wel sprake van een persoonlijk effect en die prestatie komt vooral door Jelle Beemsterboer. De CDA-er staat in de lijst op plek 28. Zijn campagne was niet te missen. Met spandoeken, billboards en zelfs een vliegtuig zorgde Beemsterboer voor zichtbaarheid. Schagen is de enige gemeente in Noord-Holland waar het CDA meer stemmen kreeg dan vier jaar terug. Of het hem ook lukt om een plekje in de Kamer te bemachtigen, blijft nog even spannend.

BBB heeft grootse plannen

De BoerBurgerBeweging is de opvallende nieuwkomer in de Tweede Kamer. Met 1 zetel mag de partij van Caroline van der Plas een plekje claimen. De partij scoorde vooral goed in de regio Zaanstreek-Waterland. Met name in de Beemster kreeg BBB 4 procent van de stemmen en scoorde ze beter dan Groenlinks en de SP. Ad Baltus uit Zuid Schermer, hij staat op plek acht in de lijst, vertelt aan NH Radio dat het dak er bijna letterlijk en figuurlijk af ging. Ze hebben grootse plannen vertelt hij: “Binnen de kortste keren gaan we moties in de Kamer indienen om het platteland op de kaart te zetten”. Vooral het hete hangijzer over stikstof willen ze aankaarten. “We gaan terug naar de tekentafel en vervolgens gaan we met elkaar een oplossing zoeken.”

Nieuwkomers

De partijen Henk Krol, Wij zijn NL, JONG en de partij van Splinter, de Piratenpartij en NIDA scoorde nauwelijks in de verkiezingen in de gemeenten in Noord-Holland. Alleen op Texel behaalden JONG en Splinter bijna een half procent van de stemmen, verder bleef het resultaat voor deze partijen tussen de 0 en een half procent hangen.

Maar nieuwkomers JA21 en Volt hadden wel succes en doen het juist heel erg goed in Noord-Holland. VOLT behaalde deze verkiezingen 3 zetels. Vooral in de omgeving Amsterdam scoorde de partij van Laurens Dassen goed. Ook de partij van Sylvana Simons, Bij1, haalde haar kiezers uit de omgeving Amsterdam en met succes. Eerst leek het alsof ze met haar partij niet in de Tweede Kamer zou komen, maar waarschijnlijk mag ze toch haar plekje claimen.

Lagere opkomst

Tot slot viel op dat de opkomst dit jaar wat lager was. Deze verkiezingen toog 80 procent van de stemgerechtigden naar de stembus, drie procent lager dan vier jaar terug. Vooral in de Beemster was de opkomst een stuk lager, namelijk 71,8 procent. Waarom dat zo is, is nog niet duidelijk. Speculerend zou het kunnen liggen aan de beschikbaarheid en, of toegankelijkheid van het stemmen. De tegenhanger was Texel waar de opkomst met 91,8 procent het hoogst was.

Toch blijft de definitieve uitslag nog even spannend. Niet alle stemmen zijn geteld en het wachten is nog op een paar gemeenten, waaronder Bergen, Heerhugowaard en Heiloo.