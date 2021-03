Voorkeurszetel Jelle Beemsterboer wankel na verlies CDA: "Maar het kan nog steeds!"

TUITJENHORN - "Het kan nog steeds!" CDA-kandidaat Jelle Beemsterboer uit Tuitjenhorn houdt de moed erin. Ruim anderhalve maand heeft hij intensief campagne gevoerd om met voorkeurstemmen in de Kamer te komen. Die positie is wankel na het grote verlies van het CDA met de Tweede Kamerverkiezingen deze week. "Het kon tegenvallen, maar dit had ik niet verwacht."

Slecht geslapen heeft ie zeker; Jelle Beemsterboer, wethouder van Schagen en vastberaden de regio Kop van Noord-Holland te vertegenwoordigen in Den Haag. "Of het nu een goede of slechte uitslag is: je slaapt altijd slecht met verkiezingsdag. Het is spannend en het duurt altijd heel, heel, heel erg lang."

Overal in Noord-Holland Noord waren posters en spandoeken te zien en Beemsterboer benutte zelfs het luchtruim: "Ja, we hebben er alles aan gedaan. Ik wil met voorkeurstemmen in de Kamer komen en als je dat wilt doen, moet alles uit de kast." Voor Schagen zelf heeft het 'Jelle Beemsterboer-effect' gewerkt. Daar is het CDA in ieder geval gegroeid, maar een zetel voor Jelle zelf is wankel door het verlies landelijk gezien: "De kans is wel kleiner geworden."