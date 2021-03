Amsterdamse politici over uitslag: "GroenLinks heeft anti-ondernemer strategie gevoerd"

Marianne Poot, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad reageert opgetogen. "Ja, wij zijn natuurlijk ontzettend blij. Voor de vierde keer de grootste partij, dat is echt historisch. Ik ben echt heel trots."

Toch heeft de partij wel wat stemmen verloren in de stad. Waar ze in 2017 15,3 procent van de stemmen behaalden, staat de VVD momenteel op 12,6 procent. "Ik moet de uitslagen nog even heel goed bekijken, maar D66 heeft natuurlijk heel sterk gewonnen, daar wil ik ze uiteraard ook voor feliciteren. Maar de VVD is nu wel de tweede partij, in 2017 stonden we op plek drie. We zien dat Nederland liberaler is gaan kiezen, ook in Amsterdam."

Anti-ondernemer

Poot durft wel een voorzetje te geven over waar die winst voor de liberale partijen in de stad vandaan komt. "Je ziet gewoon dat het college onder leiding van GroenLinks bijna een anti-ondernemer en anti-bedrijvenstrategie heeft gevoerd. In een tijd waar mensen onzeker zijn over hun baan, is dat geen slimme strategie."