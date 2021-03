Project 'Elk kind een fiets' verloopt op rolletjes: 60 exemplaren 'rijklaar'

ALKMAAR - Veel kinderen van ouders met een klein budget moeten het doen zonder fiets. In Alkmaar krijgen daarom 60 van deze kinderen er eentje cadeau. Wethouder Robert te Beest roept Alkmaarders op met de actie mee te doen. "Kijk of er nog een oude fiets in je schuur staat en doneer deze aan dit mooie initiatief."