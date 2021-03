De Peiling: maak vrij reizen voor iedereen mogelijk met een gezondheidspas

Een Europese gezondheidspas om vrij te kunnen reizen naar andere EU-landen deze zomer, ondanks de coronapandemie. Hoe denken jullie daarover? Zijn de koffers al ingepakt of neem je geen enkel risico en vier je vakantie in eigen land?

Met de Europese gezondheidspas kunnen mensen met een negatief testbewijs, die gevaccineerd zijn of immuun zijn voor het coronavirus vanwege een eerdere besmetting, toegang hebben tot alle EU-landen meldt de NOS.

Gezondheidspas

Volgens EU-correspondent Thomas Spekschoor is er nog wel werk aan de winkel om de gezondheidspas succesvol te laten zijn: "Dan moet er een streepjescode op iedere telefoon of op papier komen te staan die in heel Europa uit te lezen is, van 450 miljoen mensen. Of dat op tijd gaat lukken, weet ik niet zeker. Er zit voor landen zoveel vrijheid in dit voorstel dat niemand er echt tegen zal zijn", zegt Spekschoor. "Maar die vrijheid is ook het nadeel: als reiziger weet je ook met corona-pas nog steeds niet zeker of je vrij door Europa kunt rondreizen."

Veilig

Ook de ontwikkeling van het virus speelt mee. Mocht de verspreiding van het virus toch weer toenemen dan wordt reizen een lastig verhaal. Ook moet reizen met de gezondheidspas wel veilig zijn. Eric van Gorp, hoogleraar virologie bij het Erasmus MC zegt tegen de NOS dat reizen naar het buitenland wel moet kunnen: "Maar wel onder de strikte voorwaarde dat we ook de hygiënemaatregelen volhouden. Vaccineren in combinatie met de hygiënemaatregelen is een ijzersterke combinatie".

Privacy

Andere haken en ogen zijn er op het gebied van privacy. NOS-techredacteur Joost Schellevis zegt daarover: "Want getest worden of een vaccin hebben is gevoelige, medische informatie, en je wil niet dat je buurman met jouw vaccinatiebewijs op pad kan."

Reisbranche