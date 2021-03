Natuurlijk Noord-Holland: de voorjaarsbloeiers komen eraan

BLOEMENDAAL - Gele winterakonieten, paarse krokussen en witte sneeuwklokjes kondigen het voorjaar aan. In parken en oude tuinen bloeien de bolgewassen en geven ze eindelijk weer kleur na de grauwe wintermaanden. Op Thijsse's Hof hebben ze een flinke collectie van deze voorjaarsbloeiers, die bekend zijn geworden onder de verzamelnaam stinsen- of stinzenplanten. Hovenier en beheerder van Thijsse's Hof Johan Görtemöller: "Die plantenverzamelingen bestaan al eeuwen, maar de naam stinsen is nog vrij recent."

Wandelend door Thijsse's Hof vallen de kleuren extra op. Geel en paars en wit steken fel af tegen het bruin van de bladeren dat het grootste deel van de bodem nog bedekt. "Stinsen komt van het Fries en duidt op de stenen van een hoeve, een landhuis of burcht." Johan geeft geschiedenisles. "In de 17e eeuw konden de welvarende bewoners van stenen huizen zich vaak ook wat exotische planten veroorloven."

Met name bolgewassen werden vanuit heel Europa en daarbuiten aangevoerd. "Je kan je voorstellen dat een plant met een bol een lange reis per schip of koets makkelijker overleeft dan planten met kwetsbare wortels die bovendien snel uitdrogen", vertelt Johan. "Zo zijn de bollen van Hyacinten, tulpen, narcissen en noem ze allemaal maar op onze kant opgekomen. Een plantenliefhebber ontdekte met name bij boeren hofsteden in Friesland veel van dit soort plantengemeenschappen en desgevraagd vertelde de bewoners hem dat het stinzenblommekes waren. Die naam is blijven hangen."

Kennemerlandse natuur

Thijsse's Hof is een heemtuin. Er staan planten in die in Nederland inheems zijn, die hier van nature groeien. Maar er staan ook bomen, planten en struiken die al heel erg lang ingeburgerd zijn in ons land nadat ze door de Romeinen, monniken en andere reizigers van verre werden ingevoerd.

Jacq. P. Thijsse, mede-oprichter van Natuurmonumenten en één van de eerste natuurbeschermers van Nederland, heeft dit hof ontworpen. Hij deed dat samen met tuinarchitect Springer. Thijsse had de twee hectare cadeau gekregen namens de gemeente Bloemendaal bij zijn 60ste verjaardag. Thijsse wilde er de Kennemerlandse natuur mee onder de aandacht brengen en eren.