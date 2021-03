Als jongste bestuurslid van D66 West-Friesland is Calvin (17) apetrots: "Heel gaaf"

"Dan zie je de eerste exitpolls binnenkomen. Wij hoopten allemaal dat we rond de 19 tot 20 zetels uit zouden komen. En dan sta je bij de eerste polls ineens op 27 zetels! Dat was letterlijk één en al gejuich. De appgroepjes explodeerden, wel minder leuk dan een fysieke bijeenkomst maar tof om het enthousiasme te zien", vertelt Calvin over afgelopen nacht.

"Begin deze campagne stonden we nog op 13 zetels. Kaag heeft het in mijn ogen echt heel erg goed gedaan. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk dat vooral het laatste debat een grote rol heeft gespeeld in hoe deze verkiezingen zijn geeïndigd", redeneert Heldoorn.

Al van jongs af aan is hij geïntereseerd in politiek en betrokken bij de Jonge Democraten. Sinds een aantal maanden is hij toegetreden tot het bestuur van D66 West-Friesland. "Op een bepaald moment ga je de politiek volgen en vraag je je af hoe bepaalde dingen geregeld worden in Nederland. Toen kwam ik uit op D66 als partij."

D66 staat bij uitstek bekend als de partij die opkomt voor jongeren, aldus Calvin. "D66 heeft natuurlijk een sterke mening over klimaat waar ik erg achter sta. En er zijn goede kandidaten onder jongeren. Deze verkiezingen hadden we een hele goede kandidate, Carline van Breugel. We hopen dat zij met voorkeursstemmen de kamer in komt."

Alles online

Toch waren het volgens Calvin, rare verkiezingen door de coronacrisis. "Je kunt niet de hele dag op straat campagne voeren, we hebben vooral veel online gedaan. Maar daardoor was er weinig direct contact met de kiezer."

Tot laat in de nacht werd er in een online meeting gesproken over de uitslag. "Erg gaaf om dit mee te maken. Ik denk dat veel kiezers pas richting het einde een beslissing hebben gemaakt. Ik zie wel dat we nu iets gezakt zijn, maar het is een prachtige uitslag."