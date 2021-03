Aangehouden duo na achtervolging was op vlucht met twee kinderen

De politie ontdekte de auto gistermiddag in de omgeving van Velsen bij een automatische nummerplaatherkenning. De auto stond, zoals dat heet, gesignaleerd vanwege het onttrekken uit het ouderlijk gezag van de twee kinderen. Het is niet duidelijk of het in Nederland of België is gebeurd.

De chauffeur stoof er vandoor toen agenten hem wilden aanhouden. De verdachte reed met hoge snelheid over de N208 in de richting Haarlem. Bij de kruising met de Orionweg veroorzaakt hij een aanrijding waarbij de verdachte doorreed. Uiteindelijk reed hij zichzelf klem bij de fietstunnel bij het Rijklof van Goensplein.

De twee volwassenen gingen er lopend vandoor met de kinderen en de politie kon ze in de omgeving aanhouden. De bestuurder bleek bij controle onder invloed van drugs.