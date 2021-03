ODIN'59 vreest verhuizing: gemeente Heemskerk wil huizen op voetbalveld

ODIN'59 wil het liefst blijven op de plek waar het nu zit, vooral vanwege de bereikbaarheid van jeugdleden uit de Broekpolder. Eerdere plannen van de gemeente om sportpark Assumburg, de thuishaven van de club, te verplaatsen naar het Tolhek gaan niet door. Op die plaats komt een trainingscentrum van de politie.

ODIN-voorzitter Yacinta Lieuwes: "We hebben een duidelijke buurtfunctie en willen niet buiten de bebouwde kom terecht komen. Nu het Tolhek is afgevallen, zijn we benieuwd waar de gemeente nu mee komt."