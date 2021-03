Zo stemde de Noordkop: VVD wint met overmacht, winst voor D66, verlies voor PVV

DEN HELDER - Met alleen nog de uitslag van Hollands Kroon te gaan, kan worden gesteld dat de VVD met overmacht heeft gewonnen in de Noordkop. In alle gemeenten was er winst voor D66, de PVV moest daarentegen juist overal een verlies verwerken.

Waar vier jaar geleden in Den Helder massaal werd gestemd voor de PVV, is dat nu anders. De partij van Geert Wilders blijft met 16,4 procent de tweede partij in de marinestad, maar verloor wel bijna drie procent ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Die stemmen gingen naar onder andere de VVD, D66 en Forum voor Democratie.

De VVD vergrootte in Den Helder haar voorsprong naar 23,8 procent. Daarmee was het de enige gemeente in de Noordkop waar demissionair minister-president Mark Rutte aan zetels won, want op Texel (23,3 procent) en in de gemeente Schagen (26,4 procent) verloor de partij.

De grote winnaar was overal D66, op Texel werd het met 13,9 procent zelfs de tweede partij.

Winst voor CDA in Schagen, FvD vijfde in Den Helder

Terwijl het CDA landelijk veel aan terrein heeft verloren, is dit niet zo in Schagen. Hier won de christelijke partij juist aan stemmen, en is het met 14,1 procent nipt D66 voorgebleven. In de andere gemeenten verliest het CDA wel, net als verliezers PvdA, SP en GroenLinks. Wel blijft het verlies van de PvdA beperkt, in tegenstelling tot GroenLinks die overal veel kwijtraakt.

Winnaars Forum voor Democratie en JA21 doen het ook in de Noordkop aardig. FvD is in Den Helder zelfs de vijfde partij geworden, en heeft daarmee wellicht stemmen afgesnoept van de PVV. JA21 zit overal rond de 3 procent aan stemmen en is de hoogste nieuwkomer.

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage is wisselend: op Texel is erg hoog met 91,8 procent (maar wel iets lager dan vier jaar geleden), ook in Den Helder en Schagen zijn iets minder mensen op komen dagen. Schagen zit met 81,8 procent wel boven het landelijk gemiddelde, Den Helder met 74,9 procent er ruim onder. Van de gemeente Hollands Kroon zijn nog geen cijfers bekend.