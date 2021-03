Alle voorlopige uitslagen zijn binnen, Noord-Hollandse opkomst valt tegen

Na de landelijke wandelgang naar de stembus de afgelopen dagen, was er vandaag de uitslag. De VVD is wederom de grootste partij in Nederland geworden, maar in Noord-Holland leverde de VVD stemmen in. Het verlies komt ten goede aan D66, Forum voor Democratie en nieuwkomers als BBB, Volt, Bij1 en JA21. Maar er viel meer op.