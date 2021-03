Ramkraak bij juwelier in Zuidoost

AMSTERDAM - Vannacht heeft er een ramkraak plaatsgevonden bij een juwelier aan het Bijlmerplein. Rond 4.30 uur ramde er een Audi tegen de gevel van juwelier Lachman aan. De schade is groot, de buit nog onbekend.

De politie is snel na de melding opzoek gegaan naar de dader(s), of deze konden worden gepakt is nog niet duidelijk.

Forensische Opsporing heeft de plek rondom de ramkraak afgezet voor onderzoek.