D66 grootste partij in Haarlem, PVV tweede in Zandvoort

De VVD, die bij de vorige verkiezingen nog de grootste was, verliest kiezers in Haarlem en komt uit op 17,5 procent en wordt daarmee de tweede partij.

Ook Volt mag zich rekenen tot de Haarlemse winnaars. De pro-Europese partij krijgt in één klap 5 procent van de stemmen. Forum voor Democratie wint ook, maar niet zo veel als in andere gemeentes. GroenLinks is in Haarlem de grote verliezer. Bijna de helft van de kiezers die vier jaar geleden op de partij van Jesse Klaver stemde, doet dat nu niet meer.

In Zandvoort is de PVV de tweede partij geworden, ondanks een klein verlies. In lijn met het landelijke beeld is ook de VVD in het kustdorp de grootste.

Bekijk hieronder de uitslag in de regio Haarlem.