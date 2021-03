Uitslagen uit de IJmond: VVD grootste, D66 en FvD populairder

De VVD is in de IJmond bij de Tweede Kamerverkiezingen net zo populair geworden als bij de verkiezingen in 2017. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van de NOS.

De uitslag in de IJmond ligt in grote lijnen gelijk aan de landelijke uitslag. In zowel Velsen, Beverwijk, Heemskerk als Uitgeest levert de VVD nauwelijks in en wordt de partij ruim de grootste. D66 wordt in alle gemeentes, net als bij het landelijke beeld, tweede.

Ook Forum voor Democratie (FvD) wint veel. In Beverwijk krijgt de partij zelfs 7 procent van de stemmen, in Heemskerk in Velsen ligt dat net iets lager. GroenLinks wordt het hardst gestraft door de kiezer, net als het CDA.

Bekijk hieronder de uitslag per gemeente: